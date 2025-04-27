Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Локомотива» Батраков заявил, что не зацикливается на своей статистике

Полузащитник «Локомотива» Батраков заявил, что не зацикливается на своей статистике
Аудио-версия:
Комментарии

Хавбек московского «Локомотива» Алексей Батраков заявил, что концентрируется на результате клуба, а не на своей личной статистике.

«Для меня главное – результат команды. Когда вижу все эти достижения разные, просто отмечаю их для себя и иду дальше, мне нет никакого смысла на них зацикливаться. Мой приоритет сейчас: победы «Локомотива» в каждом из матчей», — приводит слова Батракова «ВсеПроСпорт.ру».

В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 9 млн.

30 апреля «Локомотив» сыграет с «Ростовом» в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России сезона-2024/2025.

Материалы по теме
«Локо» провёл чудовищный тайм против «Ростова». Но помог «косяк» Одоевского. Видео
«Локо» провёл чудовищный тайм против «Ростова». Но помог «косяк» Одоевского. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android