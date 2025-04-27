Полузащитник «Локомотива» Батраков заявил, что не зацикливается на своей статистике

Хавбек московского «Локомотива» Алексей Батраков заявил, что концентрируется на результате клуба, а не на своей личной статистике.

«Для меня главное – результат команды. Когда вижу все эти достижения разные, просто отмечаю их для себя и иду дальше, мне нет никакого смысла на них зацикливаться. Мой приоритет сейчас: победы «Локомотива» в каждом из матчей», — приводит слова Батракова «ВсеПроСпорт.ру».

В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 9 млн.

30 апреля «Локомотив» сыграет с «Ростовом» в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России сезона-2024/2025.