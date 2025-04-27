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Тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, как отпразднует победу в чемпионате

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, как отпразднует победу в чемпионате
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, как отпразднует победу своей команды в чемпионате Англии. Мерсисайдцы могут досрочно стать чемпионами после матча 34-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Встреча состоится в воскресенье, 27 апреля. Начало – в 18:30 мск.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне очень понравилось, когда «Фейеноорд» выиграл титул, но я не схожу с ума.

Я не обежал стадион три раза подряд. Я просто был очень, очень счастлив внутри и делился своими эмоциями с окружающими меня людьми и фанатами. Но я никогда не буду самым громким или странным в данный момент. Я не такой», – приводит слова Слота The Guardian.

«Красные» опережают «Арсенал», идущий вторым, на 12 очков. Для досрочной победы в чемпионате Англии «Ливерпулю» нужно набрать хотя бы одно очко.

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