Роналду повторил празднование семилетней давности после гола в азиатской ЛЧ

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду повторил празднование гола, сделанное им в 2017 году после взятия ворот «Атлетико» в матче Лиги чемпионов. На тот момент португальский футболист выступал в составе мадридского «Реала». Роналду таким же образом отпраздновал забитый мяч в ворота «Иокогамы Ф. Маринос» (4:1) во встрече 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов.

Гол в ворота японского клуба стал 934-м в карьере 40-летнего форварда. Всего в нынешнем сезоне Роналду принял участие в семи матчах Лиги чемпионов АФК, в которых он забил восемь мячей.

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