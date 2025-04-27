Роналду повторил празднование семилетней давности после гола в азиатской ЛЧ
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду повторил празднование гола, сделанное им в 2017 году после взятия ворот «Атлетико» в матче Лиги чемпионов. На тот момент португальский футболист выступал в составе мадридского «Реала». Роналду таким же образом отпраздновал забитый мяч в ворота «Иокогамы Ф. Маринос» (4:1) во встрече 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов.
Элитная Лига Чемпионов АФК . 1/4 финала
26 апреля 2025, суббота. 22:30 МСК
Иокогама Ф. Маринос
Иокогама, Япония
Окончен
1 : 4
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
0:1 Дуран – 27' 0:2 Мане – 31' 0:3 Роналду – 38' 0:4 Дуран – 49' 1:4 Ватанабэ – 53'
Удаления: Ватанабэ – 73' / нет
Гол в ворота японского клуба стал 934-м в карьере 40-летнего форварда. Всего в нынешнем сезоне Роналду принял участие в семи матчах Лиги чемпионов АФК, в которых он забил восемь мячей.
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