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Роналду повторил празднование семилетней давности после гола в азиатской ЛЧ

Роналду повторил празднование семилетней давности после гола в азиатской ЛЧ
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду повторил празднование гола, сделанное им в 2017 году после взятия ворот «Атлетико» в матче Лиги чемпионов. На тот момент португальский футболист выступал в составе мадридского «Реала». Роналду таким же образом отпраздновал забитый мяч в ворота «Иокогамы Ф. Маринос» (4:1) во встрече 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов.

Элитная Лига Чемпионов АФК . 1/4 финала
26 апреля 2025, суббота. 22:30 МСК
Иокогама Ф. Маринос
Иокогама, Япония
Окончен
1 : 4
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
0:1 Дуран – 27'     0:2 Мане – 31'     0:3 Роналду – 38'     0:4 Дуран – 49'     1:4 Ватанабэ – 53'    
Удаления: Ватанабэ – 73' / нет

Гол в ворота японского клуба стал 934-м в карьере 40-летнего форварда. Всего в нынешнем сезоне Роналду принял участие в семи матчах Лиги чемпионов АФК, в которых он забил восемь мячей.

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