Пике потроллил «Реал» после поражения от «Барселоны» в финале Кубка Испании
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Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике иронично высказался о поражении мадридского «Реала» в финальном матче Кубка Испании с сине-гранатовыми (2:3 д.в.).
Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28' 1:1 Мбаппе – 70' 1:2 Тчуамени – 77' 2:2 Ф. Торрес – 84' 3:2 Кунде – 116'
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'
«В конце концов, хорошие парни всегда побеждают», — написал Пике в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).
Пике является воспитанником каталонского клуба. Испанский футболист выступал в составе «Барселоны» с 2008 по 2023 год. За этот период он принял участие в 616 матчах во всех турнирах, в которых отметился 53 голами и 13 результативными передачами. Пике завершил карьеру в 2023 году.
В нынешнем сезоне «Барселона» и «Реал» также сыграют в матче 35-го тура Ла Лиги, который состоится 11 мая.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
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