Пике потроллил «Реал» после поражения от «Барселоны» в финале Кубка Испании

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике иронично высказался о поражении мадридского «Реала» в финальном матче Кубка Испании с сине-гранатовыми (2:3 д.в.).

«В конце концов, хорошие парни всегда побеждают», — написал Пике в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Пике является воспитанником каталонского клуба. Испанский футболист выступал в составе «Барселоны» с 2008 по 2023 год. За этот период он принял участие в 616 матчах во всех турнирах, в которых отметился 53 голами и 13 результативными передачами. Пике завершил карьеру в 2023 году.

В нынешнем сезоне «Барселона» и «Реал» также сыграют в матче 35-го тура Ла Лиги, который состоится 11 мая.

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