ЦСКА готов предоставить Акинфееву возможность провести 1000 матчей в карьере

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что команда готова предоставить капитану и голкиперу армейцев Игорю Акинфееву возможность провести 1000 матчей в игровой карьере. На данный момент в активе 39-летнего вратаря 903 игры за красно-синих и национальную команду России.

«ЦСКА предоставит такую возможность, если Игорь сам изъявит желание продолжать стоять в воротах. Я абсолютно убеждён, что он для себя самый большой критик. Как только он почувствует, что время уже пришло, то не будет всеми правдами и неправдами держаться за эту победу.

Мне кажется, что для него 1000 матчей — возможно, ещё не так давно никто не верил, что Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки, но он это сделал», — приводит слова Бабаева ТАСС.

В нынешнем сезоне Акинфеев провёл за ЦСКА 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 18 мячей и 10 раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

30 апреля ЦСКА сыграет с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.