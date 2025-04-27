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Мостовой: у «Реала» сумасшедшая нагрузка в этом сезоне, футболисты умирают

Мостовой: у «Реала» сумасшедшая нагрузка в этом сезоне, футболисты умирают
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Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о нагрузке игроков «Реала» в сезоне-2024/2025.

«С «Реалом» ничего не происходит. Все привыкли, что команда что-то выигрывает. В этом году начали проигрывать — не прошли в Лиге чемпионов, уступили в Кубке. Когда команда выигрывает из года в год, такие моменты бросаются в глаза. Но у них сумасшедшая нагрузка в этом сезоне. Игроки умирают! Есть вина, что не купили никого. В физическом плане очень сложно команде. В Лиге чемпионов было видно, что команде не хватает сил.

Мне показалось, что во вчерашнем матче надо было раньше менять Рюдигера. Он виноват во втором голе. Было видно, что что-то с ним случилось. Должен был спокойно выносить мяч, но была чудовищная ошибка. Потом случились травма Винисиуса и победа «Барселоны». Команде уже надо что-то выиграть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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