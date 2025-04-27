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Флик победил во всех семи финалах в своей карьере в качестве тренера

Флик победил во всех семи финалах в своей карьере в качестве тренера
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Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик выиграл все финальные матчи в своей карьере в качестве главного тренера.

Возглавляя «Баварию», Флик выиграл Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. Минувшим летом 60-летний специалист был назначен на должность главного тренера «Барселоны», вместе с которой он завоевал Кубок и Суперкубок Испании.

Всего за период работы в высших лигах немецкий специалист выиграл девять трофеев. Помимо указанных достижений, Флик дважды становился чемпионом Германии.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Барселона» хочет продлить контракт с тренером до лета 2027 года.

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