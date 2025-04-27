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Защитник «Барселоны» Кунде — о голе «Реалу»: до сих пор не осознаю, что я устроил

Защитник «Барселоны» Кунде — о голе «Реалу»: до сих пор не осознаю, что я устроил
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Правый защитник «Барселоны» Жюль Кунде высказался о своём голе в финальном матче Кубка Испании с «Реалом». Француз забил на 116-й минуте и установил на табло окончательный счёт «эль класико» – 3:2.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'

«Я очень горжусь командой, потому что это был трудный матч, особенно во втором тайме. Я забил самый важный гол в моей карьере, без сомнений. Я до сих пор не осознаю, что я устроил. Это особенная ночь.

У нас отличная команда, мы уверены в себе и можем забить в любой момент. После гола было много эмоций, но мы почувствовали поддержку трибун с первых минут. Все болельщики «Барселоны» могут гордиться этой командой. Visca el Barça!» – сказал Кунде на пресс-конференции.

В текущем сезоне Кунде выступил за «Барселону» в 52 матчах, где отметился четырьмя голами и восьмью ассистами.

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