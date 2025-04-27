Защитник «Барселоны» Кунде — о голе «Реалу»: до сих пор не осознаю, что я устроил

Правый защитник «Барселоны» Жюль Кунде высказался о своём голе в финальном матче Кубка Испании с «Реалом». Француз забил на 116-й минуте и установил на табло окончательный счёт «эль класико» – 3:2.

«Я очень горжусь командой, потому что это был трудный матч, особенно во втором тайме. Я забил самый важный гол в моей карьере, без сомнений. Я до сих пор не осознаю, что я устроил. Это особенная ночь.

У нас отличная команда, мы уверены в себе и можем забить в любой момент. После гола было много эмоций, но мы почувствовали поддержку трибун с первых минут. Все болельщики «Барселоны» могут гордиться этой командой. Visca el Barça!» – сказал Кунде на пресс-конференции.

В текущем сезоне Кунде выступил за «Барселону» в 52 матчах, где отметился четырьмя голами и восьмью ассистами.