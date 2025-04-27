«Моему поведению нет оправдания». Рюдигер — о попытке нападения на судью в «эль класико»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер принёс извинения главному судье финального матча Кубка Испании между «сливочными» и «Барселоной» (3:2 д.в.) Рикардо Де Бургосу Бенгоэчеа, в отношении которого он проявил агрессию, находясь в технической зоне, в частности кинув в него льдом. После того как арбитр удалил немецкого футболиста, он по-прежнему рвался к Бенгоэчеа. Немца пытались остановить несколько человек.

«Моему поведению минувшим вечером нет оправдания. Я очень сожалею об этом.

Мы провели очень хорошую игру, начиная со второго тайма. После 111-й минуты я больше не мог помочь своей команде и допустил ошибку перед финальным свистком. Ещё раз приношу извинения судье и всем, кого я разочаровал», — написал Рюдигер в своём аккаунте в социальной сети.

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