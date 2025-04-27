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Кирьяков: «Спартак» бросит все силы на Кубок России

Кирьяков: «Спартак» бросит все силы на Кубок России
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Российский тренер Сергей Кирьяков предположил, что «Спартак» после поражения от ЦСКА (1:2) в 26-м туре РПЛ сделает уклон на Кубок России сезона-2024/2025. Во вторник, 29 апреля, красно-белые сыграют с московским «Динамо» в рамках второго этапа Пути регионов Кубка страны.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«ЦСКА выглядит весной солидно. Команда хороша ещё по матчу в Питере. Они заслужили победу. Не стоит говорить, что в матче со «Спартаком» была судейская предвзятость. Красно-белым надо винить самих себя. Команда после победы над «Зенитом» впала в эйфорию. Это негативно повлияло на игру. Теряют очки в важных матчах. «Спартак» отрезан от борьбы за первое место.

Кубок — единственный шанс на трофей для «Спартака». Все это понимают. Все силы бросят на Кубок, жертвуя РПЛ. Если смотреть на ситуацию реально, за тройку побороться можно. Но главная задача — не остаться без титула. Поэтому могут сконцентрироваться на Кубке», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Турнирная таблица РПЛ
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