Кирьяков: «Спартак» бросит все силы на Кубок России

Российский тренер Сергей Кирьяков предположил, что «Спартак» после поражения от ЦСКА (1:2) в 26-м туре РПЛ сделает уклон на Кубок России сезона-2024/2025. Во вторник, 29 апреля, красно-белые сыграют с московским «Динамо» в рамках второго этапа Пути регионов Кубка страны.

«ЦСКА выглядит весной солидно. Команда хороша ещё по матчу в Питере. Они заслужили победу. Не стоит говорить, что в матче со «Спартаком» была судейская предвзятость. Красно-белым надо винить самих себя. Команда после победы над «Зенитом» впала в эйфорию. Это негативно повлияло на игру. Теряют очки в важных матчах. «Спартак» отрезан от борьбы за первое место.

Кубок — единственный шанс на трофей для «Спартака». Все это понимают. Все силы бросят на Кубок, жертвуя РПЛ. Если смотреть на ситуацию реально, за тройку побороться можно. Но главная задача — не остаться без титула. Поэтому могут сконцентрироваться на Кубке», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.