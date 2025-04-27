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«Ещё один рывок». Ван Дейк выпустил обращение перед матчем «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом»

«Ещё один рывок». Ван Дейк выпустил обращение перед матчем «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом»
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Центральный защитник и капитан английского клуба «Ливерпуль» Вирджил ван Дейк обратился к игрокам команды перед матчем 34-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом». Встреча состоится в воскресенье, 27 апреля. Начало в 18:30 мск.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ещё один рывок. Ещё одна работа, которую нужно сделать. Ещё одно большое усилие, необходимое каждому из нас. Ещё одно.

Весь сезон я говорил о необходимости сосредоточиться только на следующей игре, на следующем вызове. Этот настрой был так важен для нас, когда мы преследовали свои цели. Мы имеем дело с тем, что находится перед нами, а не увлекаемся общей картиной, внешним шумом.

Выиграть Премьер-лигу — это нечто особенное, как бы и где бы вы это ни сделали. Но сделать это на «Энфилде», перед самыми невероятными болельщиками в мире? Это нечто совершенно иное. Это наша мечта, это ваша мечта, и наша цель в воскресенье — сделать так, чтобы эта мечта сбылась», – приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

Мерсисайдцы могут досрочно стать чемпионами Англии после матча 34-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». «Красные» опережают «Арсенал», идущий вторым, на 12 очков. Для досрочной победы в чемпионате Англии «Ливерпулю» нужно набрать хотя бы одно очко.

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