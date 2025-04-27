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Болельщики «Барселоны» вывесили флаг «Арсенала» после победы над «Реалом» в Кубке Испании

Болельщики «Барселоны» вывесили флаг «Арсенала» после победы над «Реалом» в Кубке Испании
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Болельщики «Барселоны» вывесили на трибуну флаг лондонского «Арсенала» после победы в финальном матче Кубка Испании с мадридским «Реалом» (3:2 д.в.).

Фанаты «Барселоны» вывесили флаг «Арсенала» в матче с «Реалом»:

«Сливочные» встречались с «канонирами» на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов. В первой игре «Арсенал» одержал победу со счётом 3:0. Во втором матче лондонский клуб обыграл мадридскую команду со счётом 2:1.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'

В нынешнем сезоне «Барселона» и «Реал» также сыграют в матче 35-го тура Ла Лиги, который состоится 11 мая. После 33 туров испанской Примеры сине-гранатовые набрали 76 очков и занимают первое место. «Королевский клуб» заработал 72 очка и располагается на второй строчке.

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