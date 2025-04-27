Болельщики «Барселоны» вывесили флаг «Арсенала» после победы над «Реалом» в Кубке Испании

Болельщики «Барселоны» вывесили на трибуну флаг лондонского «Арсенала» после победы в финальном матче Кубка Испании с мадридским «Реалом» (3:2 д.в.).

Фанаты «Барселоны» вывесили флаг «Арсенала» в матче с «Реалом»:

«Сливочные» встречались с «канонирами» на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов. В первой игре «Арсенал» одержал победу со счётом 3:0. Во втором матче лондонский клуб обыграл мадридскую команду со счётом 2:1.

В нынешнем сезоне «Барселона» и «Реал» также сыграют в матче 35-го тура Ла Лиги, который состоится 11 мая. После 33 туров испанской Примеры сине-гранатовые набрали 76 очков и занимают первое место. «Королевский клуб» заработал 72 очка и располагается на второй строчке.