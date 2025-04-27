В московском «Динамо» назвали главного конкурента команды в РПЛ

Председатель совета директоров «Динамо» Москва Дмитрий Гафин назвал главного конкурента бело-голубых в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«Зенит» — главный конкурент для «Динамо»? Нет. Для «Динамо» главный конкурент — мы сами. По игре с «Зенитом» и по серии остальных матчей с ними видно, что «Динамо» мало в чём уступает «Зениту». У нас отличный состав, хорошие футболисты, потолок которых определяют они сами, а не соперник.

Думаю, на сегодняшний день это так. Положение в таблице? Оценю его после окончания соревнования», — приводит слова Гафина Sport24.

После 26 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. В следующем туре подопечные Марцела Лички сыграют с самарскими «Крыльями Советов». Матч состоится 5 мая, начало — в 18:30 мск.