Экс-тренер «Барселоны» Хави поздравил клуб с победой в Кубке Испании

Экс-тренер «Барселоны» Хави поздравил игроков команды с победой над «Реалом» в финальном матче Кубка Испании (3:2). Каталонцы выиграли турнир 32-й раз в истории.

«Что бы там ни говорили, мы лучший клуб в мире! Visca el Barça ВСЕГДА!» – написал Хави в своих соцсетях.

«Барселона» выиграла второй трофей в сезоне. В январе 2025-го сине-гранатовые взяли Суперкубок Испании.

Основное время матча «Барселоны» и «Реала» завершилось со счётом 2:2. Голы в составе каталонцев забили Педри (28-я минута) и Ферран Торрес (84), у мадридцев отличились Килиан Мбаппе (70) и Орельен Тчуамени (77). Победный гол во втором дополнительном тайме забил французский защитник «Барселоны» Жюль Кунде.