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Экс-тренер «Барселоны» Хави поздравил клуб с победой в Кубке Испании

Экс-тренер «Барселоны» Хави поздравил клуб с победой в Кубке Испании
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Экс-тренер «Барселоны» Хави поздравил игроков команды с победой над «Реалом» в финальном матче Кубка Испании (3:2). Каталонцы выиграли турнир 32-й раз в истории.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'

«Что бы там ни говорили, мы лучший клуб в мире! Visca el Barça ВСЕГДА!» – написал Хави в своих соцсетях.

«Барселона» выиграла второй трофей в сезоне. В январе 2025-го сине-гранатовые взяли Суперкубок Испании.

Основное время матча «Барселоны» и «Реала» завершилось со счётом 2:2. Голы в составе каталонцев забили Педри (28-я минута) и Ферран Торрес (84), у мадридцев отличились Килиан Мбаппе (70) и Орельен Тчуамени (77). Победный гол во втором дополнительном тайме забил французский защитник «Барселоны» Жюль Кунде.

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