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«Крылья Советов» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ
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Сегодня, 27 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы играющих команд:

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Солдатенков, Костанца, Печенин, Ороз, Зиньковский, Олейников, Бабкин, Сергеев, Шитов.

«Оренбург»: Москвичёв, Малых, Сидоров, Прохин, Сыщенко, Рыбчинский, Михайлов, Башич, Савельев, Мансилья, Гюрлюк.

После 25 сыгранных матчей «Крылья» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 15-е место, заработав 17 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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