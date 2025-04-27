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«Химки» — «Акрон»: текстовая онлайн-трансляция матча 26-го тура РПЛ начнётся в 16:30

«Химки» — «Акрон»: текстовая онлайн-трансляция матча 26-го тура РПЛ начнётся в 16:30
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Сегодня, 27 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся подмосковные «Химки» и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подмосковная команда набрала 23 очка за 25 матчей. «Акрон» заработал 28 очков после 25 игр и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.

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