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Роман Шаронов: на что рассчитывал Семак в матче с «Динамо»?

Роман Шаронов: на что рассчитывал Семак в матче с «Динамо»?
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Бывший защитник сборной России Роман Шаронов высказался о матче московского «Динамо» с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'     1:1 Гладышев – 41'    

«Надо быть внутри «Зенита», чтобы определять физическую готовность футболистов команды. Самое оптимальное сочетание игроков было в матче с «Краснодаром», команда отлично играла в атаке. Мне очень понравился левый полуфланг с Мостовым и Глушенковым. По ходу игры с «Динамо» вышли Алип, Ерохин и Соболев.

Для чего были сделаны эти замены? На что рассчитывал Семак? Только он знает. Поэтому «Зенит» в прошедшем матче был другим. В команде много разноплановых футболистов с разным набором качеств на каждой позиции — это говорит о многом», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица РПЛ
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