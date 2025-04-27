Роман Шаронов: на что рассчитывал Семак в матче с «Динамо»?

Бывший защитник сборной России Роман Шаронов высказался о матче московского «Динамо» с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

«Надо быть внутри «Зенита», чтобы определять физическую готовность футболистов команды. Самое оптимальное сочетание игроков было в матче с «Краснодаром», команда отлично играла в атаке. Мне очень понравился левый полуфланг с Мостовым и Глушенковым. По ходу игры с «Динамо» вышли Алип, Ерохин и Соболев.

Для чего были сделаны эти замены? На что рассчитывал Семак? Только он знает. Поэтому «Зенит» в прошедшем матче был другим. В команде много разноплановых футболистов с разным набором качеств на каждой позиции — это говорит о многом», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.