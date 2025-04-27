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Карвахаль может быть дисквалифицирован за оскорбления судьи «эль класико» — Sport.es

Карвахаль может быть дисквалифицирован за оскорбления судьи «эль класико» — Sport.es
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Крайний защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль может получить дисквалификацию за оскорбление арбитра финального матча Кубка Испании между «сливочными» и «Барселоной» (3:2 д.в.), несмотря на неучастие футболиста в игре. Об этом сообщает Sport.es.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'

Согласно Дисциплинарному кодексу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) игрок, допустивший оскорбления или пренебрежительное отношение в адрес судьи, даже находясь за пределами поля, может быть наказан несколькими матчами дисквалификации.

Ранее СМИ писали, что защитник «Реала» может быть отстранён от футбола на четыре матча за стычку с вингером «Арсенала» Букайо Сакой в перерыве очного матча команд в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:2).

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