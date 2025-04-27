Карвахаль может быть дисквалифицирован за оскорбления судьи «эль класико» — Sport.es

Крайний защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль может получить дисквалификацию за оскорбление арбитра финального матча Кубка Испании между «сливочными» и «Барселоной» (3:2 д.в.), несмотря на неучастие футболиста в игре. Об этом сообщает Sport.es.
Согласно Дисциплинарному кодексу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) игрок, допустивший оскорбления или пренебрежительное отношение в адрес судьи, даже находясь за пределами поля, может быть наказан несколькими матчами дисквалификации.
Ранее СМИ писали, что защитник «Реала» может быть отстранён от футбола на четыре матча за стычку с вингером «Арсенала» Букайо Сакой в перерыве очного матча команд в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:2).
Фанаты «Барселоны» вывесили флаг «Арсенала» в матче с «Реалом»:
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