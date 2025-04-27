Анчелотти может покинуть «Реал» на следующей неделе — Sky Sports

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может покинуть футбольный клуб на следующей неделе. Он близок к тому, чтобы стать следующим наставником сборной Бразилии. Об этом сообщил аккаунт Madrid Xtra в соцсети Х со ссылкой на эфир Sky Sports.

«Карло Анчелотти очень близок к тому, чтобы стать следующим тренером сборной Бразилии.

Переговоры продолжатся в мае, и ожидается, что Анчелотти покинет «Реал Мадрид» уже на следующей неделе», – говорится в сообщении.

Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год и вернулся в клуб в 2021 году. Под его руководством «сливочные» становились чемпионами Испании, дважды — победителями Кубка и один раз — Суперкубка страны, по два раза выигрывали Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.