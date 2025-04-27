Полузащитник ЦСКА Файзуллаев объяснил спад своей результативности

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал свою результативность в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Как оценишь для себя текущий сезон? Ты выглядишь не так ярко, как в прошлом году.

— Тоже кажется, что моя результативность во втором круге поменялась. Хочу сказать, что это для меня новая позиция, где я больше возвращаюсь назад. Из-за этого, думаю, у меня не получается. Но самое главное, что я хочу помогать команде. Если тренер ставит и видит меня там, то я буду играть и стараться помочь команде.

— Обсуждал ли эту ситуацию с Марко Николичем?

— Он видит меня там и знает моё физическое состояние. На зимних сборах у нас были тесты, и у меня были самые сильные показатели. Из-за этого тренер меня туда поставил. Он учит, как там играть, и я стараюсь, — приводит слова Файзуллаева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Файзуллаев провёл за ЦСКА 33 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 8 млн.