Круговой объяснил, за счёт чего ЦСКА смог прибавить весной

Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос, за счёт чего красно-синие смогли прибавить в весенней части сезона.

«Тренерский штаб ЦСКА доверяет всем. Все в равных условиях, все играют. Есть кому и что доказывать. Это очень хорошо! Если видите, то в команде большие ротации. Они приносят нам успех. Уверен, если будем так продолжать, можем выиграть в этом сезоне», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После возобновления Российской Премьер-Лиги армейцы провели восемь матчей, в которых два раза сыграли вничью и шесть раз одержали победу. На текущий момент ЦСКА занимает третье место в РПЛ.

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