«Игрока «Реала» отстранили бы за это». Ямаля обвинили в неуважении к королю Испании
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17-летнего крайнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля обвинили в проявлении неуважения к королю Испании Филиппу VI, присутствовавшему на награждении после финального матча Кубка Испании между сине-гранатовыми и мадридским «Реалом» (3:2 д.в.).
Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28' 1:1 Мбаппе – 70' 1:2 Тчуамени – 77' 2:2 Ф. Торрес – 84' 3:2 Кунде – 116'
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'
У пользователей в соцсетях вызвало недовольство, что во время приветствия королём Испании Ямаля 17-летний футболист был в двух парах солнцезащитных очков, а также в надетой задом наперёд футболке. Также болельщикам не понравился неформальный жест, которым вингер «Барселоны» поздоровался с Филиппом VI.
- «Отсутствие уважения», — написал один из пользователь в соцсети Х (ранее Twitter).
- «Игрок мадридского «Реала» был бы дисквалифицирован за такое», — иронично отметил другой пользователь соцсети.
Фанаты «Барселоны» вывесили флаг «Арсенала» в матче с «Реалом»:
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