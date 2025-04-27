«Игрока «Реала» отстранили бы за это». Ямаля обвинили в неуважении к королю Испании

17-летнего крайнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля обвинили в проявлении неуважения к королю Испании Филиппу VI, присутствовавшему на награждении после финального матча Кубка Испании между сине-гранатовыми и мадридским «Реалом» (3:2 д.в.).

У пользователей в соцсетях вызвало недовольство, что во время приветствия королём Испании Ямаля 17-летний футболист был в двух парах солнцезащитных очков, а также в надетой задом наперёд футболке. Также болельщикам не понравился неформальный жест, которым вингер «Барселоны» поздоровался с Филиппом VI.

«Отсутствие уважения», — написал один из пользователь в соцсети Х (ранее Twitter).

«Игрок мадридского «Реала» был бы дисквалифицирован за такое», — иронично отметил другой пользователь соцсети.

Фанаты «Барселоны» вывесили флаг «Арсенала» в матче с «Реалом»: