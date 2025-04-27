Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Игрока «Реала» отстранили бы за это». Ямаля обвинили в неуважении к королю Испании

«Игрока «Реала» отстранили бы за это». Ямаля обвинили в неуважении к королю Испании
Аудио-версия:
Комментарии

17-летнего крайнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля обвинили в проявлении неуважения к королю Испании Филиппу VI, присутствовавшему на награждении после финального матча Кубка Испании между сине-гранатовыми и мадридским «Реалом» (3:2 д.в.).

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'

У пользователей в соцсетях вызвало недовольство, что во время приветствия королём Испании Ямаля 17-летний футболист был в двух парах солнцезащитных очков, а также в надетой задом наперёд футболке. Также болельщикам не понравился неформальный жест, которым вингер «Барселоны» поздоровался с Филиппом VI.

  • «Отсутствие уважения», — написал один из пользователь в соцсети Х (ранее Twitter).
  • «Игрок мадридского «Реала» был бы дисквалифицирован за такое», — иронично отметил другой пользователь соцсети.
Материалы по теме
Защитник «Барселоны» Кунде — о голе «Реалу»: до сих пор не осознаю, что я устроил

Фанаты «Барселоны» вывесили флаг «Арсенала» в матче с «Реалом»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android