Форвард ЦСКА Гуарирапа: всегда верил в себя, поддержка заставляет быть твёрдым духом

Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа оценил свою игру в матче со «Спартаком» (2:1) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Я всегда верил в себя и в то, что смогу забивать за ЦСКА в таких матчах, как дерби. Мои партнёры и тренер тоже верили в меня, оказывали поддержку, давали наставления. Это заставляет быть твёрдым духом», — сказал Гуарирапа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 26 сыгранных матчей ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с грозненским «Ахматом».