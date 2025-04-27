Форвард ЦСКА Гуарирапа: всегда верил в себя, поддержка заставляет быть твёрдым духом
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Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа оценил свою игру в матче со «Спартаком» (2:1) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44' 1:1 Барко – 87' 1:2 Бистрович – 89'
Удаления: Бабич – 90+3' / нет
«Я всегда верил в себя и в то, что смогу забивать за ЦСКА в таких матчах, как дерби. Мои партнёры и тренер тоже верили в меня, оказывали поддержку, давали наставления. Это заставляет быть твёрдым духом», — сказал Гуарирапа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
После 26 сыгранных матчей ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с грозненским «Ахматом».
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