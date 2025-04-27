Игрок «Пари НН» Трошечкин: спасибо Медведеву за подвиг — это шаг, чтобы остаться в РПЛ

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин поблагодарил вратаря команды Никиту Медведева, который дважды отразил удар с пенальти в конце матча 26-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0).

«Очень важная и эмоциональная победа. В начале сезона мы стремились показывать качественный футбол, но сейчас, когда количество очков невелико, надо выигрывать любыми способами. Спасибо команде, особенно Никите Медведеву за его настоящий подвиг.

Что касается решения перебить пенальти, сначала был очень зол из-за несправедливости, но потом меня охватил огромный всплеск хороших эмоций. Ещё раз хочу выразить респект Медведеву.

Гончаренко после матча сказал, что это полшага к успеху. Но я считаю, что это полноценный шаг к тому, чтобы остаться в лиге. Впереди нас ждёт ещё четыре таких шага, в них надо по максимуму цеплять очки», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Сухониным.

Самые титулованные футбольные клубы России: