«Торпедо» одержало победу над «Аланией» в матче 30-го тура Первой лиги

Завершился матч 30-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались владикавказская «Алания» и московское «Торпедо». Команды играли на стадионе «Спартак» во Владикавказе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым (Санкт-Петербург). «Торпедо» одержало победу со счётом 4:2.

На 36-й минуте нападающий «Торпедо» Александр Юшин открыл счёт. На 50-й минуте полузащитник Марио Чурич увеличил преимущество гостей, реализовав пенальти. На 53-й минуте Юшин оформил дубль во встрече. На 69-й минуте отличился хавбек московской команды Ейсон Гусман. На 82-й минуте один мяч хозяев отыграл полузащитник Сармат Огоев. На 89-й минуте второй гол «Алании» забил хавбек Тарас Гаглоев.

После 30 сыгранных матчей «Алания» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Торпедо» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 55 очков.