Промес поддержал «Спартак» перед московским дерби с ЦСКА

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес поддержал красно-белых в преддверии матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который состоялся вчера, 26 апреля. В этой встрече команда Деяна Станковича уступила армейцам со счётом 1:2.

«Давай», — написал Промес транслитом в социальной сети, отметив аккаунт «Спартака».

При этом нидерландский футболист поделился публикацией из аккаунта красно-белых с подборкой ярких моментов матчей с ЦСКА. В этой подборке также была фотография Промеса.

Нападающий выступал в составе «Спартака» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. За этот период он принял участие в 235 матчах во всех турнирах, в которых отметился 114 голами и 59 результативными передачами.

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Как появился «Спартак»: