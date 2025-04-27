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Промес поддержал «Спартак» перед московским дерби с ЦСКА

Промес поддержал «Спартак» перед московским дерби с ЦСКА
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Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес поддержал красно-белых в преддверии матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который состоялся вчера, 26 апреля. В этой встрече команда Деяна Станковича уступила армейцам со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«Давай», — написал Промес транслитом в социальной сети, отметив аккаунт «Спартака».

При этом нидерландский футболист поделился публикацией из аккаунта красно-белых с подборкой ярких моментов матчей с ЦСКА. В этой подборке также была фотография Промеса.

Нападающий выступал в составе «Спартака» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. За этот период он принял участие в 235 матчах во всех турнирах, в которых отметился 114 голами и 59 результативными передачами.

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