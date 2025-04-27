Защитник «Зенита» Волков вышел на поле впервые с сентября

Защитник «Зенита» Сергей Волков вошёл в стартовый состав второй команды клуба на матч Второй лиги с красноярским «Енисеем‑2», который в эти минуты проходит в Санкт-Петербурге. Волков появился на игровом поле впервые с сентября. Об этом сообщила пресс‑служба сине‑бело‑голубых.

В сентябре 2024 года Волков получил разрыв передней крестообразной связки колена, а затем перенёс операцию. В марте футболист начал работать в общей группе «Зенита» с ограничениями. Встреча в составе второй команды петербургского клуба стала для него первой после восстановления. В текущем сезоне провёл за сине‑бело‑голубых шесть матчей.

«Зенит-2» занимает первую строчку турнирной таблицы Второй лиги, заработав 12 очков после четырёх матчей. «Енисей-2» идёт 14-м, заработав одно очко в аналогичном количестве встреч.