Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Волков вышел на поле впервые с сентября

Защитник «Зенита» Волков вышел на поле впервые с сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Сергей Волков вошёл в стартовый состав второй команды клуба на матч Второй лиги с красноярским «Енисеем‑2», который в эти минуты проходит в Санкт-Петербурге. Волков появился на игровом поле впервые с сентября. Об этом сообщила пресс‑служба сине‑бело‑голубых.

В сентябре 2024 года Волков получил разрыв передней крестообразной связки колена, а затем перенёс операцию. В марте футболист начал работать в общей группе «Зенита» с ограничениями. Встреча в составе второй команды петербургского клуба стала для него первой после восстановления. В текущем сезоне провёл за сине‑бело‑голубых шесть матчей.

«Зенит-2» занимает первую строчку турнирной таблицы Второй лиги, заработав 12 очков после четырёх матчей. «Енисей-2» идёт 14-м, заработав одно очко в аналогичном количестве встреч.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android