Беллингем в «эль класико» повторил слова в адрес судьи, за которые он был удалён ранее

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем с самого начала финального матча Кубка Испании с «Барселоной» (3:2 д.в.) был недоволен работой главного арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, в связи с чем неоднократно высказывал претензии в его адрес. Об этом сообщает Sport.es.
Как сообщает источник, в частности, английский футболист сказал Бенгоэчеа «Отвали» (в оригинале использовалась нецензурная лексика. — Прим. «Чемпионата»).
В матче 24-го тура испанской Примеры, в котором «сливочные» встречались с «Осасуной» (1:1), Беллингем был удалён с поля после аналогичного высказывания в адрес судьи. Однако арбитр игры с «Осасуной» подчеркнул, что Беллингем применил по отношению к нему другое, более негативное выражение.
Фанаты «Барселоны» вывесили флаг «Арсенала» в матче с «Реалом»:
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