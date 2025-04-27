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Беллингем в «эль класико» повторил слова в адрес судьи, за которые он был удалён ранее

Беллингем в «эль класико» повторил слова в адрес судьи, за которые он был удалён ранее
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Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем с самого начала финального матча Кубка Испании с «Барселоной» (3:2 д.в.) был недоволен работой главного арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, в связи с чем неоднократно высказывал претензии в его адрес. Об этом сообщает Sport.es.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'

Как сообщает источник, в частности, английский футболист сказал Бенгоэчеа «Отвали» (в оригинале использовалась нецензурная лексика. — Прим. «Чемпионата»).

В матче 24-го тура испанской Примеры, в котором «сливочные» встречались с «Осасуной» (1:1), Беллингем был удалён с поля после аналогичного высказывания в адрес судьи. Однако арбитр игры с «Осасуной» подчеркнул, что Беллингем применил по отношению к нему другое, более негативное выражение.

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 15'     1:1 Будимир – 58'    
Удаления: нет / Беллингем – 39'
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