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Экс-тренер молодёжки ЦСКА Гришин: удивило появление Абдулкадырова в дерби со «Спартаком»

Экс-тренер молодёжки ЦСКА Гришин: удивило появление Абдулкадырова в дерби со «Спартаком»
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Бывший тренер молодёжной команды московского ЦСКА Александр Гришин высказал мнение о дебюте Джамалутдина Абдулкадырова за армейцев в матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«Спартак» и ЦСКА играли на своих сильных сторонах, но армейцы их использовали лучше. Мы всегда говорим, что у ЦСКА хорошая оборона и быстрый выход в контратаку, а «Спартак» действует в позиционных атаках. Такой футбол мы и увидели, где ЦСКА победил по делу.

Честно говоря, у меня вызвало удивление появление в старте Абдулкадырова. Я знал, что Дивеев с травмой, но был же ещё Лукин. Надо отдать должное, Джамал сыграл очень хорошо. Пенальти — это несчастье, его не надо обвинять. Это спорный момент. Самое главное, чтобы он продолжал в том же духе, а не закончил свою карьеру одной игрой», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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