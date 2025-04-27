Экс-тренер молодёжки ЦСКА Гришин: удивило появление Абдулкадырова в дерби со «Спартаком»

Бывший тренер молодёжной команды московского ЦСКА Александр Гришин высказал мнение о дебюте Джамалутдина Абдулкадырова за армейцев в матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Спартак» и ЦСКА играли на своих сильных сторонах, но армейцы их использовали лучше. Мы всегда говорим, что у ЦСКА хорошая оборона и быстрый выход в контратаку, а «Спартак» действует в позиционных атаках. Такой футбол мы и увидели, где ЦСКА победил по делу.

Честно говоря, у меня вызвало удивление появление в старте Абдулкадырова. Я знал, что Дивеев с травмой, но был же ещё Лукин. Надо отдать должное, Джамал сыграл очень хорошо. Пенальти — это несчастье, его не надо обвинять. Это спорный момент. Самое главное, чтобы он продолжал в том же духе, а не закончил свою карьеру одной игрой», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.