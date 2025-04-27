Один из лидеров атаки «Интера» пропустит матч с «Барселоной» в полуфинале ЛЧ — Гуарро

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам не сможет принять участие в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (30 апреля) из-за травмы. Об этом сообщает журналист Паскаль Гуарро в соцсети Х (ранее Twitter).
18 апреля пресс-служба итальянского клуба сообщила, что у французского футболиста выявлено функциональное перенапряжение приводящих мышц левого бедра.
По информации Гуарро, под угрозой также находится участие Тюрама во встрече 35-го тура чемпионата Италии с «Вероной», которая состоится 3 мая. При этом 27-летний форвард должен вернуться к ответной игре с каталонским клубом (6 мая).
В нынешнем сезоне Тюрам принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и девятью результативными передачами.
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