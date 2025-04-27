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Один из лидеров атаки «Интера» пропустит матч с «Барселоной» в полуфинале ЛЧ — Гуарро

Один из лидеров атаки «Интера» пропустит матч с «Барселоной» в полуфинале ЛЧ — Гуарро
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Нападающий «Интера» Маркус Тюрам не сможет принять участие в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (30 апреля) из-за травмы. Об этом сообщает журналист Паскаль Гуарро в соцсети Х (ранее Twitter).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

18 апреля пресс-служба итальянского клуба сообщила, что у французского футболиста выявлено функциональное перенапряжение приводящих мышц левого бедра.

По информации Гуарро, под угрозой также находится участие Тюрама во встрече 35-го тура чемпионата Италии с «Вероной», которая состоится 3 мая. При этом 27-летний форвард должен вернуться к ответной игре с каталонским клубом (6 мая).

В нынешнем сезоне Тюрам принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и девятью результативными передачами.

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