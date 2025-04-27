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Роман Шаронов разобрал второй пропущенный гол «Спартака» от ЦСКА

Роман Шаронов разобрал второй пропущенный гол «Спартака» от ЦСКА
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Бывший защитник сборной России Роман Шаронов прокомментировал второй пропущенный гол «Спартака» в матче с ЦСКА (1:2) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«Мне кажется, игра была эмоциональной со стороны «Спартака» и ЦСКА. Такие матчи нравятся болельщикам: была определённая интрига и развязка. Что значит Николич тактически переиграл Станковича? Это просто слова для меня. Надо делать полный разбор, где он именно тактически переиграл. Иногда бросают такие фразы, которые не имеют отношения к игре.

Если бы ЦСКА не забил второй мяч в ворота «Спартака», кто-нибудь сказал бы такую фразу? Но второй пропущенный мяч от ЦСКА — это система. Так было в матчах с «Рубином» и Махачкалой. «Спартак» испытывает проблемы, когда его прессингуют.

Стартовый состав «Спартака» на дерби — это решение Станковича. Видно, что этот состав в последнее время нестабилен. Если он делает замену номинальных крайних защитников, это о чём-то говорит. Хотя Деян сказал, что он бы ничего не поменял.

Я со своей стороны видел другое сочетание футболистов, но у Станковича другой взгляд. Мне кажется, «Спартак» действовал разрозненно в плане развития атак — много брака», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица РПЛ
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