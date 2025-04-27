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В «Целе» отреагировали на информацию о возможном выкупе Пруцева у «Црвены Звезды»

В «Целе» отреагировали на информацию о возможном выкупе Пруцева у «Црвены Звезды»
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Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин отреагировал на информацию о возможном выкупе атакующего полузащитника Егора Пруцева у «Црвены Звезды».

«Мы не вели переговоров с «Црвеной Звездой» насчёт выкупа Пруцева. Это неверная информация. Тем более никакие суммы не фигурировали, так как не вступали в переговоры. Но мы думаем насчёт этого», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее издание Ekipa сообщило, что «Целе» и «Црвена Звезда» согласуют трансфер по окончании текущего сезона. Сумма перехода 22-летнего хавбека составит € 1,5 млн.

Пруцев является воспитанником академии «Краснодара». За свою профессиональную игровую карьеру Егор выступал за «Текстильщик», «Сочи», «Нефтехимик» и «Црвену Звезду».

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