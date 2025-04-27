Юрий Сёмин предположил, может ли «Спартак» ещё побороться за чемпионство в РПЛ

Российский тренер Юрий Сёмин заявил, что московский «Спартак» ещё может побороться за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер‑Лиги.

«Я думаю, что шансов не очень много, но они есть. Команда играет с хорошим энтузиазмом, у них хорошая атмосфера, старательные игроки. Я бы не стал сбрасывать со счетов ни одну команд из четырёх», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

После 26 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с воронежским «Факелом». Матч состоится 4 мая, начало — в 14:00 мск.