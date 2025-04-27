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Холанд лаконично высказался об уровне «эль класико» в финале Кубка Испании

Холанд лаконично высказался об уровне «эль класико» в финале Кубка Испании
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился эмоциями от финального матча Кубка Испании, в котором «Барселона» выиграла у мадридского «Реала» со счётом 3:2.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'

«Что за игра!» — написал норвежский футболист в своём аккаунте в социальной сети, выложив кадр из трансляции матча.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Холанду как со стороны сине-гранатовых, так и со стороны «сливочных». Подчёркивалось, что «Реал» может предпринять попытку приобрести 24-летнего форварда в случае, если клуб продаст вингера Винисиуса Жуниора.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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