Александр Гришин: у ЦСКА сильнейшая оборона в РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказал мнение, что оборона красно-синих является самой сильной среди клубов Российской Премьер-Лиги. В нынешнем сезоне РПЛ красно-синие пропустили 18 голов.

«Оборона ЦСКА самая сильная в РПЛ и даже сильнее защиты «Зенита». Если сравнивать по позициям, Дуглас Сантос и Мойзес — игроки одинакового уровня, Дивеев и Роша сильнее Нино и Эраковича, Мантуан — нападающий, а Гаич — защитник. Конечно, важную роль играет тренерская работа, благодаря которой команда пропускает мало голов весной. На данный момент у ЦСКА сильнейшая оборона в РПЛ», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: