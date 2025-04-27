«Крылья Советов» — «Оренбург»: после первого тайма счёт 0:0
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В эти минуты проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и «Оренбург». Игра идёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой (Люберцы). Матч начался в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 0:0.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Перерыв
0 : 0
Оренбург
Оренбург
После первого тайма команды не смогли распечатать ворота друг друга.
После 25 сыгранных матчей «Крылья» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 15-е место, заработав 17 очков.
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