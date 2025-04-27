«Рубин» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча 26-го тура РПЛ начнётся в 19:00

Сегодня, 27 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и воронежский «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Роман Сафьян из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Рашида Рахимова набрала 36 очков за 25 матчей. «Факел» заработал 15 очков после 25 игр и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.

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