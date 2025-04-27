«Ноттингем Форест» — «Ман Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

Сегодня, 27 апреля, состоится полуфинальный матч Кубка Англии, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победитель этого матча встретится в финале Кубка Англии с «Кристал Пэлас», который вчера, 26 апреля, в другом полуфинале обыграл «Астон Виллу» со счётом 3:0. Финальный матч данного соревнования состоится 17 мая.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме Гвардиола ответил на вопрос о возможном участии Родри в финале Кубка Англии

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: