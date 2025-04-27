В «Динамо» допустили, что могут провести чествование Овечкина

Московский клуб «Динамо» рассматривает возможность организации мероприятия, посвященного достижению рекорда своего воспитанника Александра Овечкина в НХЛ. Предварительно, чествование могут провести летом. Об этом сообщил председатель совета директоров клуба Дмитрий Гафин.

«Пока запланированных мероприятий нет, но мы были бы рады придумать что-то совместное с Сашей. Как вы понимаете, пока он играет в плей-офф и у него другие задачи», — приводит слова Гафина «РИА Новости Спорт».

В апреле Овечкин превзошёл достижение Уэйна Гретцки, став автором 895-го гола в регулярных чемпионатах НХЛ.

Отметим, что в 2022 году Овечкин принял участие в товарищеском матче футбольного «Динамо» с медийной командой «Амкал» (5:0), став автором победного гола.