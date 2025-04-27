«Впереди пять финалов». Беллингем высказался о поражении «Реала» в Кубке Испании

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился эмоциями после проигранного финального матча Кубка Испании с «Барселоной» (2:3 д.в.).

«Мы отдали себя полностью, но этого [победы] не случилось. Осталось ещё пять финалов, и в них мы должны отдать всё, что у нас есть. Вперёд, Мадрид, до самого конца», — написал Беллингем в своём аккаунте в социальной сети.

До завершения нынешнего сезона испанской Примеры «сливочным» предстоит провести пять матчей: с «Сельтой», «Барселоной», «Мальоркой», «Севильей» и «Реалом Сосьедад». После 33 туров Ла Лиги «Королевский клуб» набрал 72 очка и занимает второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.

Фанаты «Барселоны» вывесили флаг «Арсенала» в матче с «Реалом»: