«Впереди пять финалов». Беллингем высказался о поражении «Реала» в Кубке Испании
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Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился эмоциями после проигранного финального матча Кубка Испании с «Барселоной» (2:3 д.в.).
Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28' 1:1 Мбаппе – 70' 1:2 Тчуамени – 77' 2:2 Ф. Торрес – 84' 3:2 Кунде – 116'
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'
«Мы отдали себя полностью, но этого [победы] не случилось. Осталось ещё пять финалов, и в них мы должны отдать всё, что у нас есть. Вперёд, Мадрид, до самого конца», — написал Беллингем в своём аккаунте в социальной сети.
До завершения нынешнего сезона испанской Примеры «сливочным» предстоит провести пять матчей: с «Сельтой», «Барселоной», «Мальоркой», «Севильей» и «Реалом Сосьедад». После 33 туров Ла Лиги «Королевский клуб» набрал 72 очка и занимает второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.
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