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«Милан» одержал победу над «Венецией» в матче 34-го тура Серии А

«Милан» одержал победу над «Венецией» в матче 34-го тура Серии А
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Завершился матч 34-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Венеция» и «Милан». Команды играли на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джанлукой Манганьелло (Пинероло, Италия). «Милан» одержал победу со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
0 : 2
Милан
Милан
0:1 Пулишич – 5'     0:2 Хименес – 90+6'    

На пятой минуте нападающий «Милана» Кристиан Пулишич открыл счёт. Окончательный результат в игре на 90+6-й минуте установил форвард Сантьяго Хименес — 2:0.

После 34 сыгранных матчей «Венеция» располагается на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 25 очков. «Милан» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 54 очка. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет миланский «Интер», у которого 71 очко.

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Турнирная таблица Серии А
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