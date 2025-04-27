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Уфа — Шинник, результат матча 27 апреля 2025, счёт 1:0, Первая лига 2024-2025

«Уфа» обыграла «Шинник» в домашнем матче Первой лиги
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Завершился матч 30-го тура Первой лиги, в котором встречались «Уфа» и ярославский «Шинник». Встреча закончилась победой «Уфы» со счётом 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 30-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 0
Шинник
Ярославль
1:0 Агеян – 23'    

Счёт на 26-й минуте матча открыл нападающий «Уфы» Мигран Агеян. Предупреждение от арбитра получил Александр Перченок на той же минуте. По итогам первого тайма счёт сохранился прежним. Во втором тайме игроки «Уфы» также не удвоили своё преимущество. На 76-й жёлтую карточку получил защитник «Уфы» Александр Теняев. По итогам основного времени гостям не удалось отыграться и сравнять счёт. Тем самым встреча завершилась победой хозяев.

По итогам 30 встреч «Уфа» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы Первой лиги, заработав 29 очков. Победа в домашнем матче не позволила команде подняться на строчку выше. Отставание от «Нефтехимика» составляет пять очков. «Шинник» идёт 12-м, заработав 35 очков в аналогичном количестве встреч.

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