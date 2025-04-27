Евгений Алдонин объяснил, почему не согласен с пенальти «Спартака» в ворота ЦСКА

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о назначении 11-метрового удара в ворота армейцев в матче со «Спартаком» (2:1) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Весной ЦСКА показывает хороший футбол. Понятно, что в атаке не всё получается, но в обороне выглядят надёжно. В моменте с пенальти в ворота ЦСКА, мягко говоря, я не согласен. Это была не прямая игра рукой, до этого была борьба с соперником. Но ЦСКА здорово среагировал! Почти сразу же забил мяч. По качеству футбола же игра была равная. В такие моменты на первый план выходят стандарты, наигранные комбинации.

Молодёжь вышла и усилила команду. Тот же Глебов хорошо вышел, Бистрович вписался. Давно ЦСКА не обыгрывал «Спартак»! Если бы проиграли, отцепились от борьбы за третье место. Надо продолжать, но не эмоционировать. Надо двигаться вперёд», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.