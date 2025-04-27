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Люк Шоу сыграет в стартовом составе «МЮ» впервые с февраля 2024 года

Люк Шоу сыграет в стартовом составе «МЮ» впервые с февраля 2024 года
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29-летний левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу выйдет с первых минут на матч 34-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом», который состоится сегодня, 27 апреля. Это первый случай, когда Шоу появится в стартовом составе «красных дьяволов» с февраля 2024 года. 18 февраля минувшего года англичанин выходил в основном составе на матч с «Лутоном».

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Борнмут
Борнмут
1-й тайм
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Семеньо – 23'    

В нынешнем сезоне защитник провёл три встречи в АПЛ. У игрока были травма колена, а также мышечный дискомфорт.

Шоу играет за «Манчестер Юнайтед» с лета 2014 года. За этот период он принял участие в 280 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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