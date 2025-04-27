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Алексей Сутормин высказался о предстоящем матче Кубка России с «Локомотивом»

Алексей Сутормин высказался о предстоящем матче Кубка России с «Локомотивом»
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Нападающий «Ростова» Алексей Сутормин сделал прогноз на предстоящий матч 1/2 финала Кубка России с «Локомотивом». Встреча состоится в среду, 30 апреля. Начало – в 18:00 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
30 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хоть мы и проиграли «Зениту», у нас есть шанс реабилитироваться в Кубке. Это хорошо. Однако не думаю, что в Пути регионов нам будет легче. «Локомотив» в любом случае хорошая команда. К тому же нам предстоит сыграть на выезде. Сначала встретимся с ними в Кубке, а уже через несколько дней — в чемпионате. Будем готовиться», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В матче 26-го тура РПЛ «Ростов» принимал «Локомотив» на домашней арене. Встреча завершилась ничьей (1:1). После 26 матчей «Ростов» занимает седьмую строчку РПЛ, заработав 37 очков. «Локомотив» идёт шестым (45).

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