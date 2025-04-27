Защитник «Реала» Рюдигер назвал судью «сукиным сыном» и «уродом» в конце матча с «Барсой»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер назвал главного судью «сукиным сыном» и «уродом» в концовке матча финала Кубка Испании сезона-2024/2025 с каталонской «Барселоной» (2:3). Об этом сообщает Blick. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургесом Бенгоэчеа (Бильбао).

В компенсированное ко второму дополнительному тайму время финала Кубка Испании главный судья Бенгоэчеа остановил атаку «сливочных» из-за отмашки Килиана Мбаппе от Эрика Гарсии. Это возмутило Рюдигера, который кинул лёд в сторону судьи от скамейки запасных. За это защитника «Реала» удалили. Сообщалось, что футболисту грозит от четырёх до 12 матчей дисквалификации. Немецкий игрок извинился за своё поведение: «Этому нет оправдания. Я совершил ошибку».

4 мая «Реал» сыграет с «Сельтой» в рамках 34-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025.