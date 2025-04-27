Гол Сергеева помог «Крыльям Советов» одержать победу над «Оренбургом» в матче РПЛ

Завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Крылья» обыграли «Оренбург» со счётом 2:0.

На 83-й минуте нападающий «Крыльев» Иван Сергеев открыл счёт, реализовав пенальти. На 87-й минуте форвард Дмитрий Цыпченко увеличил преимущество хозяев — 2:0.

После 26 сыгранных матчей «Крылья» располагаются на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 15-е место, заработав 17 очков.