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Гвардиола предложил провести полуфиналы Кубка Англии вне стадиона «Уэмбли»

Гвардиола предложил провести полуфиналы Кубка Англии вне стадиона «Уэмбли»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола предложил провести некоторые полуфинальные матчи Кубка Англии вне стадиона «Уэмбли», поскольку клуб не смог продать достаточное количество билетов перед матчем с «Ноттингем Форест».

Кубок Англии . 1/2 финала
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Однажды в рамках Кубка Англии, возможно, мы сможем проводить эти матчи на севере страны, и команды смогут приезжать на «Олд Траффорд», «Этихад», «Энфилд» или «Эвертон».

По всему миру люди страдают экономически, и я понимаю, что им это нелегко. Я понимаю их. Мы были бы рады, если бы они могли быть там, и мы будем играть для тех, кто приедет на «Уэмбли», и для тех, кто хотел бы, но не может.

Я почти уверен, что они все хотели бы быть там, просто для них это невозможно. Я достаточно близок к ним, чтобы прекрасно это понимать.

Это сложно из-за поездок, людей, которые должны быть на работе в понедельник и, возможно, вернутся поздно в воскресенье, цен, билетов», – приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Победитель матча 1/2 финала встретится в финале Кубка Англии с «Кристал Пэлас», который 26 апреля обыграл «Астон Виллу» со счётом 3:0. Финальный матч чемпионата Англии состоится 17 мая. Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед».

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