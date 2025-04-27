Гвардиола предложил провести полуфиналы Кубка Англии вне стадиона «Уэмбли»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола предложил провести некоторые полуфинальные матчи Кубка Англии вне стадиона «Уэмбли», поскольку клуб не смог продать достаточное количество билетов перед матчем с «Ноттингем Форест».

«Однажды в рамках Кубка Англии, возможно, мы сможем проводить эти матчи на севере страны, и команды смогут приезжать на «Олд Траффорд», «Этихад», «Энфилд» или «Эвертон».

По всему миру люди страдают экономически, и я понимаю, что им это нелегко. Я понимаю их. Мы были бы рады, если бы они могли быть там, и мы будем играть для тех, кто приедет на «Уэмбли», и для тех, кто хотел бы, но не может.

Я почти уверен, что они все хотели бы быть там, просто для них это невозможно. Я достаточно близок к ним, чтобы прекрасно это понимать.

Это сложно из-за поездок, людей, которые должны быть на работе в понедельник и, возможно, вернутся поздно в воскресенье, цен, билетов», – приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Победитель матча 1/2 финала встретится в финале Кубка Англии с «Кристал Пэлас», который 26 апреля обыграл «Астон Виллу» со счётом 3:0. Финальный матч чемпионата Англии состоится 17 мая. Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед».