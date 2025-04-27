Александр Гришин: «Зенит» может упустить оба трофея

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин предположил, что санкт-петербургский «Зенит» может остаться без трофеев в нынешнем сезоне.

«Мы часто говорим, что чемпионами станут одни, потом другие. Мы даже предсказывали, что «Спартак» выиграет чемпионство. Но красно-белые и ЦСКА уже не участвуют в борьбе за золото. Осталось четыре тура. У «Зенита» такой график, что они выиграют все свои матчи. У ЦСКА самые хорошие шансы на то, чтобы закончить сезон на третьем месте. Армейцы опережают прямых конкурентов. Но, думаю, красно-синие сделают больший упор на Кубок России. Если команда выиграет трофей и заберёт бронзовые медали, это будет удачный сезон для ЦСКА.

Думаю, в предстоящем матче с «Зенитом» у ЦСКА не будет ротации. Но непонятно, как питерцы будут подходить к этому матчу и на что сделают ставку: Кубок или чемпионат? Конечно, они сделают максимальный упор на РПЛ, но в данный момент «Зенит» может поплатиться и упустить оба трофея. Это головная боль для Семака — первое место зависит от «Краснодара». Если «быки» выиграют все свои матчи, а «Зенит» не догонит и упустит Кубок, это будет совсем фиаско», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.