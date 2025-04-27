Гави отпраздновал победу над «Реалом» перед лицом Рауля Асенсио

После финального свистка в финальном матче Кубка Испании полузащитник «Барселоны» Гави сразу подбежал к защитнику мадридского «Реала» Раулю Асенсио, радостно подпрыгнул перед ним и направился к партнёру по команде. Футболист «сливочных» никак не отреагировал на подобное поведение хавбека сине-гранатовых.
Фото: Кадр из видео издания Dario AS
Фото: Кадр из видео издания Dario AS
В финале Кубка Испании «Барселона» в дополнительное время победила «Реал» со счётом 3:2. Гави вышел на поле на 85-й минуте, Асенсио играл с первых минут.
До завершения нынешнего сезона испанской Примеры «сливочным» предстоит провести пять матчей: с «Сельтой», «Барселоной», «Мальоркой», «Севильей» и «Реалом Сосьедад». После 33 туров Ла Лиги «Королевский клуб» набрал 72 очка и занимает второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.
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