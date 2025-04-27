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Гави отпраздновал победу над «Реалом» перед лицом Рауля Асенсио

Гави отпраздновал победу над «Реалом» перед лицом Рауля Асенсио
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После финального свистка в финальном матче Кубка Испании полузащитник «Барселоны» Гави сразу подбежал к защитнику мадридского «Реала» Раулю Асенсио, радостно подпрыгнул перед ним и направился к партнёру по команде. Футболист «сливочных» никак не отреагировал на подобное поведение хавбека сине-гранатовых.

Фото: Кадр из видео издания Dario AS

Фото: Кадр из видео издания Dario AS

В финале Кубка Испании «Барселона» в дополнительное время победила «Реал» со счётом 3:2. Гави вышел на поле на 85-й минуте, Асенсио играл с первых минут.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4', Беллингем – 120+4'

До завершения нынешнего сезона испанской Примеры «сливочным» предстоит провести пять матчей: с «Сельтой», «Барселоной», «Мальоркой», «Севильей» и «Реалом Сосьедад». После 33 туров Ла Лиги «Королевский клуб» набрал 72 очка и занимает второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.

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